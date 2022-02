STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Außenministerin: "Wir haben ein Sanktionspaket nie dagewesenen Ausmaßes auf die Spur gesetzt, dessen Auswirkungen der russische Präsident und sein Umfeld an den Märkten, an den Börsen, aber auch persönlich deutlich zu spüren bekommt. Putins Krieg hat uns in eine andere Zeitrechnung katapultiert, wo wir - und das ist richtig und angebracht- bisherige Gewissheiten neu bewerten. Deshalb helfen wir als Europäerinnen und Europäer und auch als Deutsche den Frauen und Männern in der Ukraine, die gerade den Überlebenskampf gegen Putins Aggression führen, mit Waffen und weiterem Gerät. Zudem tun wir alles, um die Ukrainerinnen und Ukrainer humanitär jetzt mit dem Nötigsten zu unterstützen. Wir haben bereits 16 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Weitere humanitäre Hilfen werden folgen. Und wir helfen den fliehenden Menschen aus der Ukraine. Ich möchte unseren osteuropäischen Nachbarn an dieser Stelle für das bereits Geleistete danken. Wir stehen mit Hilfe bereit. Wir stehen an der Grenze zusammen, gemeinsam, um den Menschen dort vor Ort direkt zu helfen und dann Menschen weiter in alle europäische Länder bringen zu können. Auch in Deutschland gibt es bereits eine große Mobilisierung. Ich danke auch an dieser Stelle den vielen, vielen Menschen, die gestern auf die Straße gegangen sind, hier in Berlin und an vielen anderen Orten unseres Landes, aber auch an vielen anderen Orten in ganz Europa. Wir stehen als Europäerinnen und Europäer, als Wertegemeinschaft, als Unionsbürger gemeinsam an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und wir werden alle aufnehmen."

