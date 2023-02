STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin: "Seitdem ihr euch für den Weg in die Nato entschieden habt - und das ist ja ein bemerkenswerter Schritt nach knapp 200 Jahren Bündnisfreiheit, das muss man immer dazu sagen - habt ihr umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das trilaterale Memorandum von Madrid umzusetzen. Es war richtig und wichtig, dass ihr mit Blick auf die Sorgen, die die Türkei geäußert hat, auf Ankara zugegangen seid und greifbare Schritte unternommen habt, um diesen Sorgen zu begegnen. Jetzt geht es aber darum, dass das, was in Madrid zugesagt wurde, von allen Nato- Staaten auch zügig und gemeinsam umgesetzt wird, damit ihr Hand in Hand mit Finnland Mitglied im Nato-Bündnis werden könnt (Weißblitz). Finnland und Schweden erfüllen die Vorgaben, die wir gemeinsam in Madrid vereinbart haben. Und deswegen ist es so wichtig, auch für die Nato als Ganzes, dass Finnland und Schweden vor dem nächsten gemeinsamen Nato- Gipfel beitreten können."

