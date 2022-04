STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne): "Ich glaube, das ist nicht nur nicht einfach, sondern das ist eigentlich kaum möglich in einer Minute zu beantworten, was wir tun können, um diesen furchtbaren, völkerrechtswidrigen Krieg zu stoppen. Denn die brutale Realität ist, wir können nicht mit einfachen Antworten diesen Krieg stoppen. Das kann allein der russische Präsident. Mit Blick auf, was passieren könnte. Das habe ich ja auch eingangs versucht zu sagen, wir wissen es nicht. Niemand in diesem hohen Haus, ich glaube niemand auf der Welt, außer Herr Putin selbst, kann zu 100 Prozent sagen, wenn wir den Schritt gehen, dann passiert am nächsten Tag dieses. Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Und wir haben eine Verantwortung, immer die Risiken deutlich zu machen. Und auf der anderen Seite keine Panik zu schüren. Weil das einzige Interesse, was ich als deutsche Außenministerin, was diese Bundesrepublik, was wir als Partnerinnen und Partner haben, ist, dass die Menschen in der Ukraine, im Westen und im Osten des Landes, im Norden und im Süden des Landes, in kleinen und in großen Städten, an der Küste oder im Binnenland, in Frieden leben können. So wie sie das können mit ihrer Familie, so wie ich das kann mit meiner Familie und so wie das alle Menschen in Europa können sollten."

