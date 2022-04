STORY: Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock im Baltikum. Am Donnerstag kam sie mit ihrer estnischen Amtskollegin Eva-Maria Liimets in Tallinn zusammen. Dabei ging es auch es um mögliche weitere Waffenlieferungen durch Deutschland. "Wir unterstützen unsere Partner mit Blick auf die Wartung und die Ausbildung und darauf, was diese jetzt liefern können und wir eben im Moment nicht selbst liefern können. Ich habe gestern unterstrichen, dass es für uns keine Tabus gibt, was bewaffnete Fahrzeuge und andere Waffen angeht, die sie brauchen. Deshalb unterstützen wir andere Partner in einem Ringtausch, um die Lücken bei den Partnern zu schließen, die liefern können. Denn die können Material sowjetischen Ursprungs liefern, an dem in der Ukraine derzeit keine Ausbildung gebraucht wird." Moderne Panzer könne Deutschland derzeit nicht zur Verfügung stellen. "Wir haben in der Vergangenheit nicht so viel Geld in die Verteidigung investiert wie andere Länder. Deshalb verfügen verschiedene Teile unserer Armee nicht über volle Bestände." Die estnische Außenministerin gab an, die Ausgaben des Landes für die Verteidigung würden auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erhöht. Das Land liegt an der Ostflanke der Nato und grenzt an Russland.

