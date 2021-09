Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin Bündnis 90 / Die Grünen: "Wenn wir so weitermachen wie SPD und CDU in den letzten Jahren, dann gefährden wir den Industriestandort Deutschland und die Arbeitsplätze in Deutschland. Und genau das will ich nicht, sondern das Gegenteil. Zukünftig soll klimaneutraler Stahl in Eisenhüttenstadt, in Duisburg produziert werden, und nicht in China.") (ZWISCHENRUF) ("Gute Frage, und wo soll der Strom herkommen? Natürlich weiter aus der Steckdose und natürlich weiter in den Fabriken durch die Stromleitung, die wir haben. Aber dieser Strom muss in Zukunft klimaneutral sein." "Genau, wie Sie gerade reinrufen, da ist nichts gemacht worden. Weil wenn man aus der Kohle aussteigt, muss man natürlich Windkraftanlagen bauen. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Und deswegen sagen wir klar und deutlich, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft." "Ja, wir wollen eine Vermögensbesteuerung wieder einführen. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass Spitzenverdiener einen höheren Spitzensteuersatz zahlen."

Mehr