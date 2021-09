Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annaleana Baerbock (Grüne), Co-Parteivorsitzende: "Erstmalig führen drei Parteien gemeinsam Gespräche über die Zukunft und auch über die Erneuerung unseres Landes. Dafür haben wir jetzt alle Weichen entsprechend gestellt, haben gestern schon gemeinsam mit der FDP vertraulich gesprochen. Werden das am Freitag dann nochmal in größerer Runde fortsetzen, zwischen Grünen und der FDP, um dann am Samstag unseren eigenen kleinen Parteitag zu haben, wo wir alle weiteren Schritte für diese Sondierungsgespräche und für die Bildung einer möglichen Regierung in die Wege zu leiten. Auch mit Blick auf weiteres Sondierungsteam und den neueren und weiteren Zeitplan. Und dann am Sonntag gemeinsam mit der SPD am Abend ebenfalls Gespräche zu führen. Mit der Union stehen wir auch im Kontakt. Aber der Auftrag, den wir haben, ist ein klarer Auftrag für eine Erneuerung in unserem Land. Und in diesem Sinne werden wir auch in den nächsten Tagen daran arbeiten, die Grundlagen für eine progressive Regierung in Deutschland zu bilden. Und wir haben bereits im Wahlkampf deutlich gemacht, wir haben auch am Wahlabend deutlich gemacht, nachdem klar war, dass die SPD diese Wahl gewonnen hat, dass wir zuerst Gespräche mit SPD und FDP führen werden und vor allen Dingen, dass wir einen Auftrag für eine progressive Regierung haben, um dieses Land zu erneuern. Aber dass wir natürlich mit allen demokratischen Parteien sprechen."

