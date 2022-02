HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Außenministerin: "Dieses wirklich verantwortungslose Spiel der russischen Regierung mit der Zivilbevölkerung, mit den Menschen in den besetzten Gebieten auf beiden Seiten ist unverantwortlich. Und ich appelliere eindringlich an die russische Regierung, an den russischen Präsidenten. Spielen Sie nicht mit Menschenleben! Was wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben an Anschlägen, an gewaltsamen Auseinandersetzungen vor Ort, ist wirklich besorgniserregend. Immer wieder wird der Waffenstillstand dort gebrochen. Daher mein eindringlicher Appell an die russische Regierung: Kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück! Es liegt in Ihren Händen. Wir sind jede Stunde, jede Minute am Tisch. Wir warten auf Sie, damit wir gemeinsam für Frieden und Sicherheit in der Ukraine sorgen. Und wir schauen uns sehr genau an, was sind die Fakten on the ground und was sind Provokationen? Was sind Falschinformationen, Desinformation? Die Münchner Sicherheitskonferenz hatte eigentlich kein anderes Thema als die friedliche Lösung dieser Russland-Krise. Das hat Russland herbeigeführt. Deswegen ist es an Russland, diese Krise jetzt zu lösen. Deswegen telefonieren wir alle ununterbrochen mit unseren russischen Kollegen. Deswegen ist es gut, dass der französische Präsident noch einmal deutlich gemacht hat, dann lasst uns jetzt auf Spitzen-Ebene noch einmal treffen. Weil wir können diese Krise nur am Verhandlungstisch lösen. Es geht um unsere gemeinsame Sicherheit."

