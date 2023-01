STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) "Charkiw, eine Stadt, belagert, zerschossen, befreit, spiegelt die ganze Furchtbarkeit dieses brutalen russischen Angriffskrieges wider, aber eben auch den ganzen Mut, die Widerstandsfähigkeit und damit die Hoffnung für die Ukraine auf ein Leben in Frieden." "Weil man in all den Gesprächen, sei es im Kinderkrankenhaus, sei es mit Schülerinnen und Schülern, sei es mit Soldatinnen und Soldaten, hört und spürt, was russische Truppen hier an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angerichtet haben." "Und daher habe ich mit meinem Besuch eben auch ein weiteres Hilfspaket mitgebracht. Das sind zum einen die weitere Unterstützung mit Generatoren zur Unterstützung der Energieinfrastruktur, 20 Millionen zur Entminung." "Und mit meinem erneuten Besuch hier möchte ich daher Dmytro, Dir, und allen Menschen in der Ukraine noch einmal unterstreichen: Wir stehen an Eurer Seite, so lange ihr uns braucht. Wir werden alles dafür geben, dass die Kinder in Charkiw, in Mariupol, in Kiew wieder an eine gute Zukunft glauben können."

