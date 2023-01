STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON AUSSENMINISTERIN ANNALENA BAERBOCK (GRÜNE): "Mit Blick auf Covid und China, auch das haben wir gestern auch kurz besprochen, sehen wir sehr ähnlich. Unser Ziel ist eine gemeinsame europäische Lösung. Wir müssen die aktuelle Coronawelle aus China sehr, sehr ernst nehmen. Und da China derzeit kaum Informationen veröffentlicht, ist eben nicht nur die enge europäische Abstimmung so wichtig, sondern auch die Zusammenarbeit mit der WHO über volle Transparenz bezüglich dessen, was in China gerade die aktuelle Lage ist."

