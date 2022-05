STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin: "Mit seinem brutalen Bruch, mit allen internationalen Regeln sorgt der russische Präsident nicht nur für massives Leid in der Ukraine, sondern weltweit. Getreidelieferungen, Lieferungen von Lebensmitteln, können global nicht mehr stattfinden. Ein Großteil der Getreideversorgung kommt aus der Ukraine und aus Russland. Die Folgen dessen, die können wir derzeit nur erahnen. Wir werden sie aber auf brutale Art und Weise weltweit in den nächsten Monaten spüren. Und um das abzufedern, haben wir gemeinsam als Bundesregierung vereinbart, auch mit den anderen Ressorts, das wir eine Allianz bilden zur Unterstützung derjenigen Länder, die massive Explosionen von Lebensmitteln haben. Das werden wir im Rahmen der G7- Präsidentschaft in den unterschiedlichen Formaten auch mit unseren Freunden und Partnern und den Vereinten Nationen weiter ausbauen. Solche Reisen werden genau vorbereitet, aber es sind ja keine Tourismus Reisen und deswegen ist das auch keine große Reiseankündigung, die man vorher macht. Der Bundeskanzler und ich haben ja bereits beide deutlich gemacht, dass es uns wichtig ist, vor Ort präsent zu sein. Dass wir aber mit Blick auf die Ausladung entsprechend das, was ursprünglich geplant wurde, alles etwas umorganisieren mussten. In solchen Situationen trägt man eine große Verantwortung, wie man die Ukraine am besten unterstützen kann. Und genau darüber spricht dieses Kabinett. Was wie am meisten Sinn macht, auch unter Sicherheitsvorkehrungen."

