STORY: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert von Serbien eine härtere Haltung gegenüber Russland wegen des Ukraine-Krieges. Es seien jetzt "klare Worte und Taten gefragt", sagte Baerbock nach einem Treffen mit Serbiens Präsident Aleksandar Vucic am Freitag in Belgrad. Wer die europäischen Werte teile, könne jetzt nicht an der Seitenlinie stehen. Vucic verwies darauf, dass Serbien für eine UN-Resolution gestimmt habe, die den russischen Angriff verurteile. Den westlichen Sanktionen gegen Russland will sich Serbien bislang allerdings nicht anschließen. Baerbock sagte, zu einem EU-Beitritt gehöre auch, die gemeinsame Außenpolitik der Union mitzutragen. Die Bundesregierung habe das Abstimmungsverhalten bei der UN-Resolution gegen Russland sehr wohl wahrgenommen. Die Ministerin lobte auch als "zentrales Zeichen", dass Serbien zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit sei. Vucic sagte, er habe seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar keine Kontakte mehr zur Führung in Moskau gehabt. Er betonte, dass Deutschland für Serbien der wichtigste Partner sei. Dies gelte nicht nur für die Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch was die Integration in die EU betreffe.

