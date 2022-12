STORY: (Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaußenministerin: "Frauen, Familien, Kinder müssen ohne Strom, ohne warmes Wasser, ohne Heizung ausharren und um ihr Leben fürchten. Niemand möchte so die anstehenden Festtage erleben müssen. Aber die Menschen in der Ukraine haben grad keine andere Wahl. Putin lässt ihnen keine andere Wahl. Ganz bewusst bombardiert er Wärmeversorgung, Wasserversorgung, Stromversorgung." ://: "Ein Herzstück unserer Hilfe zum Leben ist die Flugabwehr. Denn jede Rakete, die die Ukraine vom Himmel holt, bedeutet ein Stück weniger Leid für die Menschen in der Ukraine. Deswegen haben wir uns jetzt noch mal bei dieser G7-Schalte darauf verständigt, unsere Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung zu intensivieren. Die Luftverteidigung rettet Leben. Und deswegen werden wir hier noch stärker zusammenarbeiten. Das gilt mit Blick auf Beschaffung, das gilt mit Blick auf Lieferung, das gilt mit Blick auf Munition. Wir haben bekanntermaßen als Bundesrepublik Deutschland hochmoderne Iris-T-Systeme und jetzt auch noch mal weitere Geparden zur Verfügung gestellt. Und ich begrüße die Entscheidung unsere amerikanischen Freunde mit Blick auf das Patriot-System. Wir werden jetzt gemeinsam noch mal schauen, was wir zusätzlich weiter tun können." ://: "Und dafür war der Besuch gestern auch des ukrainischen Präsidenten in Washington aus meiner Sicht nicht nur ein wichtiges Zeichen, sondern er hat unterstrichen, dass es hier darum geht, Menschenleben zu retten und zugleich die Charta der Vereinten Nationen zu verteidigen. Und das tun wir mit der Winterhilfe, das tun wir mit humanitärer Hilfe, das tun wir mit Diplomatie, das tun wir aber auch mit Waffenlieferungen. Und das werden wir weiter tun."

