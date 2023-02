STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Außenministerin: "Die Bilder aus der Türkei und Syrien sind erschütternd. Menschen, die mit bloßen Händen in den Trümmern nach ihren Lieben suchen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und allen, die noch immer um ihre Familien, Freunde und Nachbarn bangen. Und ich weiß, dass das auch viele Menschen hier bei uns im Lande tun, die noch immer nicht die ersehnte Nachricht erreicht hat, dass ihre Freunde oder Verwandten endlich in Sicherheit sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und der EU haben wir für die Menschen vor Ort Hilfe schnellstens auf den Weg gebracht. Bereits gestern habe ich meinem türkischen Amtskollegen unsere Solidarität übermittelt. Aber auch in Syrien, wo die Menschen unter dem Assad-Regime auf keine Hilfe hoffen können, unterstützen wir über unsere humanitären Partner so gut es geht. Zum Beispiel mit zusätzlich einer Million Euro für Malteser International, die dort vor Ort sind. Wir werden auch weitere Gelder freigeben und auf einen humanitären Zugang für Syrien drängen. In die Türkei sind bereits deutsche Suchtrupps gekommen. Weitere werden kommen und folgen, um bei der so dringenden Bergung bei eisigen Wintertemperaturen zu helfen.

