STORY: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat dem Irak zum Auftakt eines viertägigen Besuchs eine engere Zusammenarbeit Deutschlands zugesichert. Bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt Bagdad nannte Baerbock den Irak am Dienstag "einen Schlüsselfaktor für die Stabilität der Region". Sie werde bei ihrem Besuch deutlich machen, dass Deutschland nicht nur an eine starke, friedliche Zukunftsperspektive für den Irak glaube, sondern sich dafür auch weiter engagiere. "Mein Besuch ist auch ein Signal, Deutschland meint es ernst mit einer engeren Zusammenarbeit. Wir wollen die gemeinsamen Chancen nutzen. Mit Mut und Zuversicht in diesen so herausfordernden Zeiten." Nach dem Abzug der US-Truppen 2011 konnte die IS-Miliz ihren Einfluss im Irak deutlich ausweiten und rief 2014 ein Kalifat in Teilen des Irak und Syriens aus. Mittlerweile gilt der IS aber als besiegt. "Damit nie wieder ein Iraker oder eine Irakerin unter der Schreckensherrschaft des IS leiden muss, werden wir gemeinsam den Druck auf den IS aufrechterhalten. Ihr Land hat beeindruckende Fortschritte im Kampf gegen IS gemacht. Doch leider - und das wissen wir alle - bleibt der IS, wie Sie gerade auch unterstrichen haben, eine Bedrohung. Deswegen sind auch heute deutsche Soldatinnen und Soldaten auf Einladung der irakischen Regierung hier im Irak. Im Rahmen der Anti-IS-Koalition und der Nato-Mission Irak." Baerbock wird sich bis Freitag im Irak aufhalten und dabei die in Erbil im Norden des Landes stationierten Bundeswehr-Soldaten besuchen. Zudem steht eine Visite im Süden des Landes auf dem Programm. Es ist ihr bislang längster Aufenthalt in einem ausländischen Staat seit Amtsantritt.

