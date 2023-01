STORY: HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. FRAGE EINES REPORTERS "Sie haben gestern Abend den Eindruck erweckt, dass Deutschland bei der Lieferung von Leopard 2-Panzern zustimmen würde, sollten das andere europäische Staaten beantragen. Haben sie dort für die Bundesregierung gesprochen?" ANNALENA BAERBOCK, BUNDESMINISTERIN DES AUSWÄRTIGEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND "Jeder, der auf die Ukraine schaut, der sieht, dass in den letzten Tagen die gesamte Karte der Ukraine rot gefärbt war, nämlich mit Blick auf die Warnung von Raketenbeschuss. Das heißt, das ganze Land ist unter Angriff des russischen Regimes. Und es verdeutlicht, dass Putin auch elf Monate nach dem Beginn des brutalen russischen Angriffskrieges von seinem mörderischen Plan, die Ukraine zu vernichten, nicht abgewichen ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als internationale Gemeinschaft alles dafür tun, die Ukraine zu verteidigen. Damit die Ukraine gewinnt, wieder in Frieden und Freiheit zu leben. Denn wenn sie diesen Krieg verliert, dann gibt es keine Ukraine mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als internationale Partner gemeinsam vorgehen bei der Unterstützung und dem Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine. Vielen Dank."

