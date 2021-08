Auftritt von Annalena Baerbock in ihrem Wahlkreis, im brandenburgischen Potsdam. Die Kanzlerinnenkandidatin der Grünen setzte ihre Wahlkampftour am Dienstag fort. Noch knapp vier Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. Baerbock zeigte sich offen für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. "Und dann, in dem Moment, wo wir die schrecklichen Bilder auf Lesbos gesehen haben, als Stadtgesellschaft zu sagen: Wir haben Platz. Das muss der Maßstab für die nächste Bundesregierung sein, im Zweifel auf Humanität zu setzen und zu sagen: Wir haben Platz. Wir können Menschenleben retten." "Gibt es No-Gos, falls ja, welche Punkte sind Koalitionen für Sie nicht verhandelbar?" "Das Pariser Klimaabkommen und eigentlich ist es traurig, dass ich das hier sagen muss." Baerbock forderte außerdem, mehr Investitionen in Schulen und Bildung, um das Wohl von Kindern auf allen Eben der Politik zur Priorität zu machen. Wie kam das an? Umfrage unter denen, die zugehört haben. "Kitas und Schulen, das ist mir auch ein ganz wichtiges Thema. Als Mutter und auch als Großmutter. Und es muss was verändert werden, nicht immer nur geredet werden, sondern es muss auch mal gehandelt werden." "Dieser Gedanke, dass wir einen Aufbruch brauchen und viele Dinge anders machen müssen, im Land, das überzeugt mich sehr. Weil das merken wir an allen Ecken und Enden, dass es so nicht weitergehen kann, dass immer Ziele formuliert werden, die nicht erreicht werden und nicht ernsthaft angegangen werden. Und ich finde, da überzeugt mich auch die Ernsthaftigkeit, mit der zu den verschiedenen Themen Lösungen angegangen werden. Ist ja nicht immer leicht. Muss auch schwierige Wahrheiten verkaufen." Ein jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sieht die Grünen bei 18 Prozent, hinter der Union mit 21 und der SPD mit 23 Prozent.

