Mit ihrem forschen Auftritt auf einem Marketing-Kongress in Hamburg hatte Bahlsen-Erbin Verena Bahlsen für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Aus der Aufregung wurde Empörung, als sie sich nach dem Kongress zum Thema Zwangsarbeiter bei Bahlsen in der Nazizeit äußerte. Zwangsarbeiter seien in dem Unternehmen gut behandelt worden und genauso wie die deutschen Mitarbeiter bezahlt worden, behauptete Verena Bahlsen. Jetzt hat sie sich für ihre Äußerungen entschuldigt. Sie habe auch erkannt, dass sie sich intensiver mit der Historie des Unternehmens und dessen Namen, den sie trage, beschäftigen müsse, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Sie entschuldige sich ausdrücklich bei all denen, deren Gefühle sie verletzt habe. Die Leiterin des Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin, Christine Glauning, hatte die Debatte interessiert verfolgt. Sie habe die Aussage von Verena Bahlsen schockierend gefunden. Sie sei von Unwissenheit und Ignoranz gekennzeichnet gewesen. Dass sie sich jetzt aber entschuldigt habe, sei gut: "Ich denke, sie hat nicht nachgedacht. Sie war sich auch nicht bewusst, was sie damit auslöst und die Entschuldigung, die ja jetzt heute doch kam und die, denke ich, auch ehrlich gemeint ist, hat auch gezeigt, dass es ihr wirklich nicht bewusst war und dass sie nicht wirklich viel weiß über das Thema Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges. Weswegen ich sie gerne hierher einladen würde, um mit ihr gemeinsam durch die Ausstellung zu gehen." Nach Auskunft von Bahlsen hat das Unternehmen in den Jahren 1943 bis 1945 schätzungsweise 200 Zwangsarbeiter, vorwiegend Frauen, in der Produktion eingesetzt. Entschädigungsklagen seien durch das Landgericht Hannover aufgrund von Verjährung abgewiesen worden. Das Unternehmen sei aber der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter beigetreten und habe insgesamt 1,5 Millionen Mark eingezahlt. Das Unternehmen sei sich bewusst, welch großes Leid und Unrecht den Zwangsarbeitern sowie vielen anderen Menschen widerfahren sei und erkenne seine historische und moralische Verantwortung an.