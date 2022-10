STORY: Bund und Länder haben sich auf einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets geeinigt. Selbiges sei den Menschen wirklich ans Herz gewachsen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Donnerstag in Bremerhaven nach zweitägigen Beratungen. "Die Verkehrsministerkonferenz hat sich darauf verständigt, das Ticket zu 49 Euro einzuführen, wenn denn auch alle anderen Fragen natürlich geklärt sind, die noch in finanzieller Hinsicht geklärt werden müssen. Und das Ticket soll ein Abo-Ticket sein, etwa so, wie man es von anderen digitalen Diensten auch kennt. Man macht ein Abo und kann aber jederzeit auch kündigen, sodass man nicht immer wieder neu kaufen muss, sondern es sich automatisch verlängert, wenn man nicht aussteigt." Fragen zur Finanzierung des Angebotes blieben ungeklärt. Dies sei ohne die Finanzminister und Ministerpräsidenten der Länder nicht möglich gewesen, so Wissing. Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer sagte: "Der Bund und die Länder unterstützen die Einführung des Tickets. Der Bund stellt hierfür ab 2023 1,5 Milliarden jährlich zur Verfügung. Die Länder sind auch zur Kofinanzierung bereit. Das haben die Länder auch immer wieder betont, haben sie aber heute auch in ihrem Beschluss noch mal bekräftigt. Ziel des Bundes ist eine Finanzierung durch die Länder in gleicher Höhe. Und klar ist aber auch für die Länder, sie sind unter der Bedingung einer Verständigung über die Regionalisierungsmittel zur Kofinanzierung auch bereit." Von mutmaßlich Betroffenen gab es ein geteiltes Echo. "Dass das Ticket billiger wird, auf jeden Fall, aber 49 Euro ist meiner Meinung nach viel zu teuer. Also 29 Euro, ja, gerne - aber 49 Euro wird wahrscheinlich für die meisten Leute, die das Ticket nutzen wollen und müssen, für meiner Meinung nach zu teuer ist." "Das 9-Euro-Ticket an sich war ja auch keine schlechte Idee. 49 Euro, sagen Sie? Finde ich keine schlechte Idee. Das Problem war nur, dass es halt ziemlich überfüllt war, jetzt gerade, wenn man jetzt die Lage betrachtet, wie das jetzt mit Corona sich entwickelt, dass es halt dann extrem voll wird in den Zügen, je nachdem wie die Nachfrage ist. Aber an sich fand ich es nicht schlecht. " "Also grundsätzlich war das 9-Euro-Ticket eine tolle Sache, gerade für Menschen, die nicht so gut aufgestellt sind. Und 49 Euro, denke ich, ist auch noch okay. Also es werden sich auch wieder viele leisten können. Und damit die Bundesrepublik zu bereisen, ist eine tolle Sache. Und ich denke, wir müssen weg von dieser individuellen Mobilität, hin zu einer gesamtgesellschaftlichen Mobilität. Und das können wir damit schaffen." Das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket soll nun laut Wissing schnellstmöglich kommen. Als angestrebtes Ziel nannte er den 1. Januar kommenden Jahres.

