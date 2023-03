STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) DB-Sprecher Achim Stauß am Sonntag in Berlin: "Die EVG hat für den morgigen Montag zu einem Megastreik aufgerufen. Gemeinsam mit Verdi will man das Land lahmlegen. Von diesem Megastreik betroffen sind Millionen Fahrgäste, die täglich mit Bahnen und Bussen unterwegs sind. Viele davon müssen auch am Montag mobil sein, können nicht einfach im Homeoffice bleiben. Von diesem unnötigen und überzogenen Streik betroffen sind auch Tausende von Unternehmen in Deutschland, die ihre Güter auf der Schiene verschicken oder empfangen." // "Wir müssen den Fernverkehr am Montag komplett einstellen. Denn zum Streik aufgerufen wurden ja Beschäftigte aller Berufsgruppen. Es nützt also nichts, einen ICE, nur weil man Bordpersonal und Lokführer hat, ein Stück weit zu fahren und dann nicht weiterfahren zu können, weil ein Stellwerk bestreikt wurde. Der Fernverkehr wird also am Montag komplett eingestellt. Im Regional und S Bahn Verkehr wird mit Streikbegin am Montagfrüh auch kein Zug fahren. Wir versuchen aber im Laufe des Tages einzelne Zugverbindungen wieder aufzunehmen. Das hängt dann von der Dynamik des Streikes ab." // "Wir empfehlen allen Fahrgästen, ihre Fahrt, die für morgen geplant ist, zu verschieben. Wer eine Fahrkarte hat für Montag oder für Dienstag, der kann diese auch ganz flexibel nutzen. Noch eine ganze Woche bis einschließlich 4. April. Und wir haben sehr schnell Kulanz-Regelungen eingeführt, die Zugbindung bei Spar- und Super-Spar-Preisen ist selbstverständlich aufgehoben worden. Fahrkarten können kostenlos erstattet werden und selbstverständlich gibt es das Geld für Reservierungen zurück. Wir werden versuchen, die Einschränkungen im Fahrplan und auch den anlaufenden Betrieb so gut wie möglich in den Auskunftssystemen auch abzubilden. Also auf bahn.de, in der App DB-Navigator. Aber auch hier kann es zu Einschränkungen kommen, denn auch diese Systeme werden möglicherweise bestreikt."

Mehr