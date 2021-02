Protestaktion auf den Gleisen eines Bahnhofs in Yangon. Die Demonstrationen gegen die Machtübernahme durch das Militär in Myanmar reißen nicht ab. Am Dienstag blockierten Angestellte der Bahngesellschaft den Verkehr. Die Aktion ist Teil der seit Tagen anhaltenden Demonstrationen gegen die Entmachtung der Regierung von Aung San Suu Kyi. Die Politikerin befindet sich in Haft. Der Putsch erfolgte genau an dem Tag, an dem das im November neu gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung hätte zusammentreten sollen. Während die Proteste in dieser Woche etwas abebbten, rechtfertigte das Militär die Machtübernahme. Die Streitkräfte hätten keine andere Wahl gehabt, so ein Sprecher. Es habe sich keinesfalls um einen Putsch gehandelt. Ziel sei es, eine Wahl abzuhalten und die Macht dann abzugeben. Ein Datum für eine Abstimmung wurde nicht genannt. Derzeit gilt ein vom Militär verhängter einjähriger Ausnahmezustand.

