Balabare Kagara saß am Sonntag verzweifelt auf einem Bett in seinem Zimmer und guckte sich die Fotos seiner beiden 14-jährigen Töchter an. Sie waren unter den 317 Mädchen, die am Freitag im nigerianischen Bundesstaat Zamfara aus einem Internat entführt worden waren. Von ihnen fehlt noch immer jede Spur. Der 54-Jährige war damals hierhergezogen, um seinen Kindern eine bessere Ausbildung möglich zu machen. Jetzt hofft er, dass sie noch am Leben sind. Sollten sie wieder zurückkommen, will er sie nicht direkt wieder in die Schule schicken: "Ich rede nicht für jede andere Familie, aber wenn es genug Security gibt, glaube ich, dass die Menschen ihre Kinder wieder zur Schule schicken werden. Wenn es keinerlei Sicherheit gibt, werden die Kinder nicht wieder gehen." Die Polizei von Zamfara arbeitet seit Freitag zusammen mit der Armee an einer Such- und Rettungsaktion der Mädchen. Der Gouverneur ordnete nach der Entführung die sofortige Schließung aller Internatsschulen an. Bewaffnete Unbekannte hatten am Freitag nach Polizeiangaben 317 Schülerinnen verschleppt. Es ist bereits das zweite Mal in gut einer Woche, dass in der Stadt Jangebe im Nordwesten des westafrikanischen Landes Mädchen aus ihrer Schule entführt werden. Am frühen Morgen seien unbekannte Männer gekommen, hätten um sich geschossen und die Schülerinnen verschleppt, sagte ein Sprecher des Bundesstaates der Nachrichtenagentur Reuters. Mitte des Monats hatten Unbekannte im nördlich gelegenen Bundesstaat Niger über 40 Menschen als Geiseln genommen, darunter fast 30 Kinder. Bei dem Überfall kam mindestens ein Kind ums Leben. Die Bewaffneten ließen am Samstag 27 Teenager frei. Im Norden Nigerias wurden bereits Hunderte Menschen bei Überfällen durch Banden getötet, die Bewohner ausrauben und verschleppen. Häufig geht es um Lösegeld. Zudem tyrannisiert die radikal-islamische Gruppe Boko Haram die Bevölkerung im Nordosten des Landes. Im April 2014 hatten die Extremisten in Chibok im Bundesstaat Borno 276 Schülerinnen verschleppt. Letztlich wurden sie von Sicherheitskräften aus der Gewalt ihrer Entführer befreit.

