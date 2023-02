STORY: Etwas müde blinzelt er in die Welt - Bobi, der wohl älteste Hund der Welt. Diesen Titel zumindest haben ihm nun die Macher des Guinness-Buchs der Rekorde verliehen. Dreißig Jahre sei er alt - ein ungewöhnliches Alter für einen Hund. Leonel Costa, Bobis Hundepapa, war bei Geburt seines Lieblings gerade einmal acht Jahre alt. Drei Jahrzehnte haben die beiden nun miteinander verbracht. "Es ist ein Gefühl des Stolzes, das wir kaum beschreiben können. In der Familie, in diesem Fall meine Mutter und ich, wussten wir, dass viele Leute uns sagten, wir würden es nicht schaffen. Das mann bekannt sein müsse, um in das Buch zu kommen. Aber wir kannten Bobis Alter und waren uns sicher, dass die Prüfungen nur das bestätigen würden, was wir bereits wussten. Und das war der Fall." Seiner Meinung haben gute Pflege, das Landleben und viel Liebe sein hohes Alter erst möglich gemacht. Bobi ist ein reinrassiger Rafeiro do Alentejo, also Vertreter einer portugiesischen Hunderasse. Seinen 30. Geburtstag hatte er bereits im vergangenen Jahr gefeiert. Schon damals war klar: Bobi hat einen Weltrekord gebrochen, der einst im Jahr 1939 aufgestellt worden war. Damals gab es einen australischen Hütehunde, der im Alter von 29 Jahren und fünf Monaten gestorben sein soll. Leonel kontaktierte das Team der Guinness World Records, reichte Unterlagen ein, was Bobi diese Urkunde einbrachte. Und mit etwas Glück und weiterhin viel Liebe wird der diesen Titel noch einige Zeit lang tragen können. In etwas mehr als drei Monaten wird Bobi, der älteste Hund der Welt, seinen 31. Geburtstag feiern.

