STORY: Der Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Beobachtungsballons über dem Gebiet der USA sorgt weiterhin für Spannungen zwischen den beiden Ländern. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte China beschuldigt es habe den Ballon zur versuchten Überwachung strategischer Einrichtungen auf dem US-Festland eingesetzt. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums wies das am Montag erneut zurück: "Die chinesische Seite hat die Situation mehrfach erklärt. Ich möchte betonen, dass es sich bei diesem Vorfall um einen Unfall handelte, der auf unkontrollierbare externe Kräfte zurückzuführen ist. Das US-Verteidigungsministerium hat erklärt, dass dieser Ballon oder dieses Luftschiff keine militärische oder persönliche Gefahr für das Bodenpersonal darstellte. Trotz der wiederholten Erklärungen Chinas hat die US-Seite in einer offensichtlichen Überreaktion auf der Anwendung von Gewalt bestanden, was China entschieden ablehnt.i" Die Sprecherin antwortete auf die Frage nach einem zweiten mutmaßlichen Spionageballon, der über Lateinamerika gesichtet worden war, auch dieser sei „unbeabsichtigt“ in den Luftraum lateinamerikanischer Staaten geflogen. Er diene zivilen Zwecken und sei angesichts begrenzter Manövrierbarkeit vom Wetter beeinflusst worden. Die Bundesregierung zeigte sich angesichts der aktuellen Spannungen zwischen den USA und China besorgt. Die Regierung hoffe, dass dies nicht zu einer weiteren Verschlechterung des amerikanisch-chinesischen Verhältnis führen werde, sagte ein Sprecher. Ob chinesische Ballons auch über Deutschland gesichtet wurden, wollte ein Sprecher des Innenministeriums nicht sagen.

