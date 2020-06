Ein Band quer durch Berlin. So sah die Demonstration aus, die am Sonntag in der Bundeshauptstadt ein Zeichen setzten sollte für die "Unteilbarkeit der Menschenrechte". Und es wurde auch die Frage gestellt nach sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit. Denn gerade in Zeiten der Corona-Krise würden sich die politischen und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten weiter verschärfen, so die Demonstranten. Hier die Stimmen von einigen Teilnehmern: "Mir ist es sehr wichtig, dass man auch in Zeiten von Corona nicht nur an sich denkt, sondern dass man sieht, dass es weltweit noch viele Probleme gibt. Es gab ja Rassismus-Debatte. Es gibt doch dieses Thema, was vor allem am Anfang war mit den Flüchtlingen in den Flüchtlingslagern. Einfach, dass wir auch darauf aufmerksam machen, dass es eine internationale Krise ist und dass wir auch Solidarität zeigen mit den Menschen, die in einer wenigen privilegierten Position sind als wir." "Ich bin kein Mensch für Hoffnungen. Ich schaue, was passiert. Man kann nur aktiv sein und an sich selbst arbeiten, am Bewusstsein arbeiten. Und es ist ja ein Tauziehen der Kräfte. Was daraus wird, das werden wir sehen. Ich hoffe doch. So gesehen hoffe ich natürlich, dass endlich mal eine Veränderung stattfindet, dass das einfach kein Thema mehr sein sollte - Rassismus. Wir sind alle Menschen." Nach Angaben der Veranstalter waren rund 20.000 Teilnehmer am Sonntag alleine in Berlin mit dabei. Und bei der kilometerlangen Menschenkette gab es entsprechende einzelne Themenblöcke. Wie zum Beispiel einen anti-rassistischen Block oder weitere Abschnitte mit Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Schutz vor Gewalt an Frauen und Kinderrechten.