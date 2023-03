STORY: In einem Flüchtlingslager in Bangladesch ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen zerstörten mehrere Gebäude, konnten aber unter Kontrolle gebracht werden. Das hat die örtliche Polizei am Wochenende mitgeteilt. Es habe keine Toten gegeben, hieß es zunächst. Die Ursache sei noch unklar. Ein in sozialen Medien von der Hilfsorganisation Roter Halbmond veröffentlichtes Video zeigt Rauchschwaden, die in die Luft steigen, und Gruppen von Menschen in der Nähe des Feuers. 3000 Notunterkünfte wurden beschädigt und ein mindestens ein Gesundheitszentrum völlig zerstört, so die Sicherheitskräfte. Der Brand traf Camp 11 in Cox's Bazar, einem Grenzbezirk, in dem mehr als eine Million Rohingya-Flüchtlinge leben. Die meisten von ihnen waren im Jahr 2017 vor einer Offensive des Militärs gegen die muslimische Minderheit im mehrheitlich buddhistischen Myanmar geflohen, so die Polizei. Die Vereinten Nationen werten die Verfolgung der Rohingya als Völkermord.

