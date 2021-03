Meterhohe Flammen und riesige Qualmwolken in einem Flüchtlingslager in Bangladesch. In dem Lager war am Montag ein Feuer ausgebrochen, dort leben Hunderttausende Rohingya-Flüchtlinge. Nach Angaben der lokalen Behörden waren Feuerwehr, Polizei und Armee vor Ort. Hilfsorganisationen berichteten, dass sich die Flammen über mehrere Abschnitte ausgebreitet hätten. Es sei wichtig das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen, da es immer näher an die dichter besiedelten Abschnitte des Camps heranrücke. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Menschen versuchten, inmitten brennender Hütten und Zelte ihr Hab und Gut zu retten. Rohingya-Flüchtlinge sagten, dass viele Häuser niedergebrannt seien und mehrere Menschen gestorben sein sollen. In den Lagern im Süden von Bangladesch leben mehr als eine Million Rohingya. Die meisten von ihnen waren 2017 aus Myanmar geflohen, wo sie vom Militär getötet, misshandelt und verfolgt wurden. UN-Ermittler sprachen in diesem Zusammenhang von einer "völkermörderischer Absicht". Die Regierung von Myanmar hatte das zurückgewiesen.

