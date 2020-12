In Bangladesch wurden am Donnerstag rund 1.600 geflüchtete Menschen aus Myanmar in den Hafen der Küstenstadt Chittagong gebracht. Sie gehören der muslimischen Rohingya-Ethnie an, die in Myanmar als Minderheit gilt und seit 2017 zu Hunderttausenden nach Bangladesch vertrieben wurde. Weil die Geflüchtetenlager in Bangladesch, in denen mittlerweile über eine Million Menschen leben, maßlos überfüllt sind, hätten sich die Personen am Donnerstag laut der Regierung dazu bereiterklärt, woanders hinzugehen. Die Schiffe, die im Hafen auf sie warteten, sollen sie auf die abgelegene Insel Bhasan Char bringen. Geflüchtete und humanitäre Helfer sagten aber, dass einige auch gezwungen worden seien, die Boote zu besteigen. Die Insel gilt als überschwemmungsgefährdet, erst vor 20 Jahren war sie aus dem Meer emporgestiegen. Humanitäre Hilfsorganisationen äußerten sich besorgt über das Vorhaben der Regierung. Verheerende Stürme und Zyklone nahmen im Golf von Bengalen in diesem Jahr zu, hier Bilder vom 04. August. Gerade die Insel Bhasan Char sei daher von einer Überschwemmung gefährdet. Mehr als 730.000 Rohingya waren 2017 aus Myanmar geflohen, nachdem das Militär in den Regionen der muslimischen Minderheit hart durchgegriffen hatte. Nach Ansicht der Vereinten Nationen sei dies in völkermörderischer Absicht passiert. Die myanmarische Regierung beteuert hingegen, sie habe lediglich Rohingya-Kämpfer angegriffen, die gegen die Polizei vorgegangen seien. Eine Integration der vielen Rohingya in Bangladesch ist bisher nicht umgesetzt worden und stellt ein großes Problem dar. In den Lagern in Bangladesch fehlt es an Essen und trinkbarem Wasser. Für die meisten ist es das dritte Jahr im Exil. Der Großteil will wieder zurück in die Heimat nach Myanmar.

