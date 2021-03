Dieses Kunstwerk, das kürzlich an der Mauer des ehemaligen Gefängnisses im englischen Reading entstand, hat für einiges Aufsehen gesorgt. Es wird vermutet, dass hier wieder einmal der berühmte Straßenkünstler Banksy am Werk gewesen ist. Das Bild zeigt einen Gefangenen beim Ausbruch. Er klettert an zusammgeknoten Bettlaken die Mauer herunter, am Ende der Bettlaken hängt eine Schreibmaschine. Möglicherweis eine Anspielung auf den Dichter und Dramatiker Oscar Wilde. Wilde saß zwischen 1895 und 1897 in Reading hinter Gittern. Seit einigen Jahren gibt es eine Kampagne, um das ehemalige Gefängnis in ein Kunstzentrum zu verwandeln.

