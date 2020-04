Der weltbekannte Streetart-Künstler Banksy hat auch in Zeiten der Coronakrise zugeschlagen und dabei die aktuelle Situation vieler Menschen auf seine ganz eigene Art kommentiert. Das Werk des anonymen Künstlers könnte sein Badezimmer zeigen, in dem mehrere Ratten ihren Schabernack treiben. Die Fotos wurden kürzlich auf seinem Instagram-Account veröffentlicht und mit dem Kommentar versehen: "My wife hates it when I work from home." - Übersetzt: "Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause aus arbeite." Banksys Identität ist ein Rätsel: Bekannt ist nur, dass er aus Bristol stammt und Ende der Neunzigerjahre nach London kam.