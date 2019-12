In seiner Version der weihnachtlichen Krippe vereinigt der britische Street-Art-Künstler Banksy gewissermaßen Tradition mit Aktualität. Vorgestellt am Sonntag in Bethlehem spielt das Werk auf den seit Dekaden andauernden Nahost-Konflikt an. Denn Maria, Josef und das Jesuskind knien und liegen genau vor einer Mauer, die den israelischen Sperranlagen zum Westjordanland nachempfunden ist. Das größte der Einschusslöcher hinter der heiligen Familie greift die Form des Weihnachtssterns auf. Die Krippe steht im Walled Off Hotel, das der stets im Geheimen wirkende Künstler 2017 eröffnete. Und das liegt am echten Sperrwerk. Hotel-Geschäftsführer Wisam Salsa erklärte das jüngste Projekt. "Weihnachten verweist auf den Stern von Bethlehem, der die Menschen zur Geburtsstätte Jesu führte. Banksy hat diese Krippe 'Die Narbe von Bethlehem' genannt. Und dieses Loch, diese Narbe ist in der Mauer erkennbar - und im heutigen Alltag in Bethlehem." Diese Touristin aus Frankreich begrüßte die Installation. "Diese Verbindung zu schaffen, halte ich wahrhaftig für wichtig. Banksy erzählt die Realität ohne Worte. Das ist unglaublich. Wir haben Glück, heute hier zu sein." Viele andere, also Hunderte Touristen, gaben sich am Sonntag mit einem Stopp an der klassischen Krippenversion vor der Geburtskirche zufrieden.