Auf der diesjährigen Spielzeugmesse in New York konnte man eine neue Linie der weltbekannten Barbie-Puppe entdecken. Aus Anlass der Olympischen Sommerspiele von Tokio 2020 hat die Firma Mattel entsprechende Barbie-Kostüme kreiert. Marissa Beck leitet das weltweite Marketing der Firma Mattel und erklärt die Überlegungen des US-amerikanischen Spielzeuganbieters: "Wir freuen uns riesig über diese olympische Linie der Barbie-Puppen. Wir sind überzeugt, dass viele Sportlerinnen glänzen werden. Und daher wollen wir sie auch auf diesem Weg zum Leben erwecken. Besonders neue Sportarten wie Skateboarden, Surfen oder Klettern begeistern. Und so können sich Mädchen in diesen Puppen widerspiegeln. Und dann werden sie ihre Stars auch auf den Bildschirmen sehen und dabei zuschauen, wie ihre Lieblingssportler nach Gold greifen." Und Mattel, der zweitgrößte Spielzeugkonzern der Welt nach Lego, bietet auch noch weitere Produkte mit einem olympischen Kontext an. Die Spielzeugmesse in New York gilt als eine der Größten in der westlichen Welt. Rund 1.000 Unternehmen präsentieren dort ihre Produkte.