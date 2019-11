Nach jüngst eher enttäuschenden Spielen in der Bundesliga wartet auf den BVB auch am Mittwochabend eine schwere Aufgabe. Die Dortmunder müssen in der Champions League zum Rückspiel gegen Barcelona antreten. Nach einem Unentschieden gegen die Katalanen im Hinspiel sieht Trainer Lucien Favre nun aber auch durchaus Chancen für einen Sieg. "Aber wir müssen auch eine sehr, sehr gute Leistung bringen, sehr, sehr gute Leistung, viel Leidenschaft, zusammen laufen, und sehr gut verteidigen und mutig nach vorne spielen und clever nach vorne. Wenn wir können nach vorne spielen. Wir müssen nicht überhastet spielen. Es bringt nichts, den Ball zu erobern und sofort den Ball zu verlieren gegen eine solche Mannschaft." Barcelonas Trainer Ernesto Valverde wird gegen Dortmund in der Defensive improvisieren müssen, mehrere Spieler dürften verletzungsbedingt oder wegen einer Sperre nicht mit von der Partie sein. Ein möglicher Vorteil, auf den sich Marco Reus allerdings nicht verlassen will. "Im Endeffekt spielt es ehrlich gesagt keine Rolle. Weil sie einen breiten Kader haben. Weil sie einen guten Kader haben. Da ist jede Position sehr, sehr gut besetzt. Wie der Trainer schon gesagt hat: Wir müssen einfach versuchen, über das ganze Spiel hinweg mutig zu sein, mit Vertrauen zu spielen. Natürlich müssen wir auch leiden, das ist ganz normal in dem Spiel. Aber wenn wir es so machen, wie im Hinspiel, dann haben wir gute Chancen." In der Tabelle liegt Barca mit einem Punkt vor dem BVB, der die Katalanen mit einem Sieg überholen könnte. Siegt Barcelona, ist ihnen als Gruppensieger der Einzug in die KO-Runde sicher.