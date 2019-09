Man kann es kaum glauben, aber die erste Erscheinung des Batman-Comics liegt bereits 80 Jahre zurück. Grund genug in Mexiko Stadt für viele Fans zusammenzukommen und mit strahlenden Augen dem Erleuchten des Symbols beizuwohnen. So wie diese Batman-Anhänger: "Ich bin mit meinem Enkel gekommen, um Batmans 80. Jahrestag zu feiern. Ein Comic, das ich als Kind entdeckt habe, als ich jeden Sonntag auf den sogenannten Zeitungscomic wartete. Dann habe ich meine ersten eigenen Comics gekauft und sie weitergegeben an meinen Enkel, der auch ein Superfan von Batman wurde." "Ich liebe die ganze Dunkelheit in dem Charakter von Batman und wie er mit seinen Ängsten umgeht. Und natürlich hat er den beste Superschurken der Welt gegen sich: Joker." Und der war natürlich auch gekommen. Wenn auch nur in Form eines verkleideten Fans. Mittlerweile gibt es neben dem Comic zahlreiche Filme, die regelmäßig zu Kassenschlagern werden. In Mexiko Stadt wurde das Batman Symbol am Samstagabend um acht Uhr Ortzeit auf den Turm mit den Namen "Torre Reforma" projiziert. Es ist das höchste Gebäude in der Millionenmetropole. In weiteren Städten rund um die Welt sollen ähnliche Aktionen stattfinden.