Seit Monaten gehen in Hong-Kong die Menschen auf die Straße, um für Demokratie und Freiheit zu demonstrieren. Eine gefährliche Angelegenheit, denn die Polizei setzt immer wieder Tränengas und Gummigeschosse ein. Wer sich dagegen schützen will, ist bei Keita Lee an der richtigen Adresse. Der 33-jährige betreibt einen Laden für Katastrophenbedarf. Hier gibt es Bauhelme, Gasmasken und Schutzbrillen. O-TON KEITA LEE, LADENBESITZER: "Ich sehe das nicht als Unterstützung der Demonstranten. Ich betreibe einfach einen Laden und mache Geschäfte. Ich frage meine Kunden nie, für was sie meine Produkte benutzen. Und einen Laden zu betreiben ist ja nicht verboten." Eigentlich ist gibt es diese Dinge auch im Baumarkt. Doch in Hongkong sind sie wegen der Proteste vielerorts ausverkauft und die chinesische Regierung behindert neue Lieferungen. Auch Lees Laden musste bereits mehrmals umziehen. O-TON KEITA LEE, LADENBESITZER: "Ich hatte noch einen anderen Laden in einem anderen Stadtteil. Eines Tages kam die Polizei - ohne Durchsuchungsbefehl oder ein anderes Dokument. Die Stimmung war feindselig, sie wollten mich verhaften. Das war wirklich inakzeptabel. Ich bin jetzt auf Kaution auf freiem Fuß." Auch Lee wurde bereits zwei Mal festgenommen. Die Polizei warf ihm vor, auch Waffen zu verkaufen, was Lee abstreitet. Seinen Laden will er trotzdem weiter betreiben. Nun schaut er nach neuen Lieferanten.