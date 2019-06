Im US-Amerikanischen Dallas fiel am Sonntag ein Baukran in ein Wohnhaus. Es wird vermutet, dass starker Wind die Ursache für das Umstürzen war. Der Kran fiel durch die insgesamt fünf Stockwerke des Hauses, mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben und weitere wurden verletzt. Auch die Garage des Gebäudes wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. "Meine Wände haben gewackelt, als ich rausgesehen hab war der ganze Hof komplett weiß und grau, durch den ganzen Schutt. Als ich nach meinem Truck geschaut hab, haben wir gesehen, dass da Autos übereinanderlagen, und ein Mann baumelte aus einem Wagen raus, der da Kopf über steckte. Wir, also ich und ein anderer Nachbar, haben ihn da natürlich nicht zurückgelassen." Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag Ortszeit, als die Stadt gerade von einem Wettertief erfasst wurde. Einsatzkräfte begleiteten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen, um das nötigste zu holen. Die meisten von ihnen werden die Nacht in Hotels verbringen.