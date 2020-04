Für Österreich ist es in der Coronavirus-Krise ein erster Schritt in Richtung Normalität. So wie hier in Wien öffneten am Dienstag Baumärkte und kleinere Geschäfte. Nachdem sie zuvor mehrere Wochen geschlossen bleiben mussten. Österreich hatte bereits vor etwa vier Wochen Schulen, Bars, Theater, Restaurants, nicht lebenswichtige Geschäfte und andere Treffpunkte geschlossen und die Bürger angewiesen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und von dort aus zu arbeiten. Diese Kunden sind erleichtert, dass sie jetzt wieder persönlich im Baumarkt einkaufen können. "Ja, ich muss einkaufen gehen. Wir sperren am 15. Mai auf, unser Gasthaus. Wir haben allerhand Reparaturen zu machen. Und dann fehlen mir gewisse Ersatzteile. Schrauben, etc." "Online-Shopping ist für mich überhaupt kein Thema. Ich will lieber in den Store gehen und justieren und schauen, was ich benötige. Mehr, als dass ich online shoppe." Im Baumarkt und in den anderen Geschäften gelten strenge Regeln: Die Zahl der Personen ist begrenzt, Kunden müssen Gesichtsmasken tragen und Abstandregelungen einhalten. Auch für sein Unternehmen sei es wichtig, dass die Kunden jetzt wieder hier einkaufen könnten, sagt der Sprecher von "Hagebaumarkt" Clemens Bauer. Die Zeit der Schließung sei hart gewesen. "Wenn Sie sagen, wie groß sind die Auswirkungen? Naja, wir haben eigentlich so gut wie keine Umsätze erwirtschaften können. Es ist deutlich zusammengebrochen. Auch wenn mir mit Zustellservice durchaus das eine oder andere auffangen konnten. Aber die Auswirkungen in der Branche, man redet hier von Millionenumsätzen, die hier verloren gegangen sind." Ab dem 1. Mai sollen dann Einkaufszentren, größere Geschäfte und Friseure folgen. Restaurants und Hotels könnten - so der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz - ab Mitte Mai schrittweise wieder öffnen. Österreich steht im internationalen Vergleich in der Coronakrise aktuell gut da. Die Infektionszahlen sind eher niedrig, die Zahl der Genesenen dafür hoch. Außerdem reichen die Kapazitäten der Kliniken zur Behandlung auch schwerer Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 aus.