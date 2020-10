In der australischen Stadt Perth ist am Dienstag auf einer Baustelle ein Glasdach eingestürzt. Dabei kam einer der Bauarbeiter ums Leben, zwei weitere mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Beide hätten sich auf dem Dach befunden, als es einstürzte, so die Behörden. Studenten oder Universitätsmitarbeiter seien nicht verletzt worden, teilte die Universitätsleitung mit. Das Gebäude befand sich zum Unglückszeitpunkt im Bau. Nach der Fertigstellung soll es die School of Design and the Built Environment, aber auch ein Wohnheim und Geschäfte beherbergen. Die Behörden ermitteln nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

