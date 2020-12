Tägliche Corona-Krisensitzung des Landkreises Bautzen. Der verzeichnet einen der höchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland und gilt damit als Hotspot. Zuletzt war über eine Abriegelung in betroffenen Landkreisen in Sachsen berichtet worden. Bautzens Landrat Michael Harig dazu: "Es wird keine Abriegelung von Ortsteilen geben. Wir appellieren an die Menschen, ich setze auch auf die Vernunft der Menschen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sensibilität der Menschen größer geworden ist. Und deshalb glaube ich, dass der Lockdown, der hier ab Montag in Sachsen verhangen worden ist, dass er seine Wirkung zeigen wird. Und das wird über Weihnachten zurückgehende Zahlen erleben werden." Und wie ist die Lage in den Krankenhäusern? "Also, unsere Kliniken sind nicht langsam voll, sie sind voll. Wir haben also circa 200, 220 Patienten in den Kliniken liegen auf Normalstation, mehr als 35 auf Intensivstation. Also auch in Relation zu den anderen Krankheitsdingen, die da in den Krankenhäusern behandelt werden müssen, sind wir an der Kapazitätsgrenze." Er hoffe, dass sich die Menschen an die geltenden Beschränkungen über die Feiertrage und Silvester halten werden, so der Landrat. Sachsen hatte als erster Bundesland einen harten Lockdown beschlossen. Auch im Freistaat ist der Präsenzunterricht an Schulen beendet und die meisten Geschäfte geschlossen. Der Landkreis Bautzen gab am Mittwoch einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 681 Neuinfektionen bekannt, bezogen auf 100.000 Einwohner.

