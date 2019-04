Mit der Übernahme des Glyphosat-Produzenten Monsanto hat sich die Bayer AG nicht nur Freunde gemacht. Die Hauptversammlung des Konzerns in Bonn nutzten einige Hundert Menschen dazu, gegen den Chemieriesen zu protestiert. Sowohl Umweltschützer als auch verärgerte Aktionären kamen am Freitag vor Beginn der Konferenz zusammen. "Ich bin heute hier, weil es um die Zukunft unserer Jugend geht, aber auch weil Bayer eben halt ein großer Hersteller ist von Pestiziden, die überall mittlerweile wiederzufinden sind in allen Lebensmitteln und letztendlich auch sicherlich dazu beitragen, dass Allergien und weitere Krankheiten in Europa, in Deutschland, weltweit immer mehr zunehmen." Auch einige Aktionäre machten ihrem Ärger Luft. Die 63 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutriesen, eine Klagewelle wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat und ein Kurseinbruch von fast 40 Prozent sind einige der Ereignisse, die Aktionäre kritisieren. Hermann Kurt beispielsweise: "Ich unterstelle, dass die Verhandlungen über die Monsanto-Übernahme, die Risiken, die jetzt offensichtlich aufgetreten sind, nicht adäquat berücksichtigt worden sind. Und da muss natürlich der Vorstand mal sagen, wie er darüber denkt." Christian Russau vom Dachverband der Kritischen Aktionäre kündigte an, den Vorstand im Regen stehenzulassen. "Wir werden auf jeden Fall gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stimmen. Viele andere, hoffen wir, dass die mit uns stimmen werden." Damit könnte Bayer-Chef Werner Baumann der erste amtierende Vorstandschef eines Dax-Konzerns werden, dem die Anteilseigner das Vertrauen entziehen.