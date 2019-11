Eigentlich haben sie keine Chance mehr, die wollen sie aber nutzen. So könnte man die Ausgangssituation bei Bayer Leverkusen vor dem Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid beschreiben. Nach drei Spielen, drei Niederlagen und 0 Punkten steht die Werkself in ihrer Gruppe in der Königsklasse auf dem letzten Platz. Hinter Juventus Turin, Atletico und Lokomotive Moskau. Aber drei weitere Spiele stehen noch aus, um das Blatt zu wenden. Aufgeben ist nicht, sagt Bayer-Trainer Peter Bosz: "Und solange das noch möglich ist, und das ist noch möglich, versuchen wir zu gewinnen. Dann können wir vielleicht noch in der Champions League dabei sein. Die Chance ist klein, ich weiß. Aber sie ist noch da. Und so lange das da ist, muss man das auch versuchen zu nutzen." Das Hinspiel in Madrid hatten die Leverkusener mit 0:1 verloren. Doch mit einem Sieg am Mittwoch und danach beim vorletzten Gruppenspiel in Moskau könnte Bayer im Idealfall bis auf einen Punkt an den Spaniern dran sein. An fehlender Einstellung werde es jedenfalls nicht liegen, wenn es am Mittwoch nicht klappen sollte, sagt Sven Bender: "Es ist Champions League. Als kleiner Junge träumt man davon, diese Spiele zu haben. Und diese Spiele bekommen nicht alle. Da hat man nicht immer die Möglichkeit dazu. Und in diesen Spielen muss man da sein, muss man bereit sein. Da muss man alles geben. Aber die darf man auch genießen. Wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir - glaube ich - auch Möglichkeiten, morgen zu gewinnen. Und wir wollen morgen gewinnen." Die derzeitige Form der Mannschaft lässt allerdings Zweifel aufkommen. Im Oktober hat Bayer nur eins von sechs Pflichtspielen gewonnen. In der Bundesliga gab es zuletzt eine 1:2 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach.