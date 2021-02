Der Bayer-Konzern will aus seinem Werk hier in Wuppertal noch in diesem Jahr die ersten Dosen des Covid-19-Impfstoffs des Unternehmens CureVac ausliefern. Am Montag besuchte Armin Laschet das Gelände. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sprach von einem Lichtblick: "Und wir merken bereits jetzt, dass die Infektionen bei den Älteren, bei den Vulnerablen, zurückgehen. Dennoch ist Impfstoff nötig, dennoch brauchen wir am Ende für 80 Millionen Deutsche, und wenn wir dann in Europa soweit sind, für große Teile der Welt Impfstoff, und ich bin sehr froh, dass ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die Bayer AG, mit diesem Lichtblick erzeugt hat, der mit diesem Impfstoff verbunden ist." Der Impfstoff ist noch nicht zugelassen, ebenso wenig wie das Bayer-Werk in Wuppertal, in dem das Vakzin produziert werden soll. Curevac hatte die entscheidende Studie für seinen Impfstoff mit mehr als 35.000 Teilnehmern im Dezember gestartet. Das Tübinger Unternehmen geht davon aus, Zulassungsanträge für das Mittel im zweiten Quartal stellen zu können. Für die Vermarktung und Produktion hatte sich Curevac kürzlich mit dem Leverkusener Pharma- und Agrachemiekonzern Bayer verbündet und holte sich auch weitere Partner ins Boot wie Rentschler Biopharma oder den britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline.

Mehr