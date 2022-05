STORY: Hier wird noch mit reiner Manneskraft der Maibaum aufgestellt. Rund 30 Burschen haben in einem wahren Kraftakt das 29,4 Meter lange Stangerl gen Himmel gelupft. Auf Bruno Schartes Kommando wird angepackt – alle gemeinsam. O-Ton Bruno Scharte – Maibaumaufsteller Burschenverein Germerswang (Für die Burschen ist das ja das größte Highlight im Jahr – den Maibaum aufstellen. Und das ist ja das Schöne! Sie sehen ja wie viele Leute kommen und jeder will rausgehen und dabei sein und einfach Blasmusik wieder hören und das ist halt einfach schön.“) Pünktlich um 9:15 Uhr ging die Maibaum-Eskorte am Sonntag los. Ein Zug quer durch den Ort. Von der Lagerhalle bis zur Hauptstraße. Zwar sind das nur knapp 500 Meter, doch mit einem so wertvollen Gut, keine einfache Aufgabe. O-Ton Bruno Scharte – Maibaumaufsteller Burschenverein Germerswang (Früher hat man einen anderen Maibaum gehabt. Einen nicht gestrichenen. Natur mit grünen Gipfeln. Der war uns dann aber nicht mehr gut genug, weil der ja sehr dürr war. Im Juni/ Juli ist der Dreck und die Rinde runtergefallen. Und dann haben wir uns einen neuen gemacht – angemalt – so wie er heute ist.) Satte zweieinhalb Stunden dauerte der Aufbau. Ein Festakt, nicht nur für den Burschenverein Germerswang. Das Maibaumaufstellen ist in Bayern Tradition. So ließen es sich auch die Einwohner des kleinen Örtchens in der Nähe von München nicht nehmen, beim Aufstellen dabei zu sein. O-TON Josef Wieser („Ein ganz wichtiger Punkt in der Tradition von so einem Ort. Bei uns war mein Vater schon dabei, ich bin dabei, mein Bua ist schon mit dabei. Eine Generation gibt es weiter an die andere. Das ist das Schöne.“) O-TON Elisabeth Strauß („Wir haben uns echt darauf gefreut und eigentlich alle darauf gewartet, dass es endlich wieder los geht. Der letzte war ja doch 2018, das ist schon vier Jahre her. Und auch, dass wir Mädels mit den Burschen mal wieder zusammen ein Festerl haben.“) 1,5 Tonnen wiegt der Maibaum von Germerswang. Das war natürlich ein ziemlicher, schwerer Job. Doch die Schweißperlen waren es wert, denn nach vier Jahren gibt`s endlich wieder ein weiß-blaues geschmücktes Stangerl (in Germerswang). Und das nach 35 Jahren zum letzten Mal unter den Kommandos von Maibaumaufsteller Bruno Scharte. O-Ton Bruno Scharte – Maibaumaufsteller Burschenverein Germerswang (Heuer ist das das letzte Mal, wo ich einen Maibaum aufstelle. Weil ,ich denk mir immer, es gibt ja viele junge Burschen, die auch Saft und Kraft haben. Die sollen das auch mal machen.) Zwei Jahre bleibt der Baum nun stehen und wird täglich die Germerswanger Gemeinde erfreuen.

