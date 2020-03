Auch Anhänger des FC Bayern München sind in die Schlagzeilen geraten, angesichts von Hass-Äußerungen in Fußballstadien gegen Dietmar Hopp, den Mäzen der TSG Hoffenhein. Am Montag sagten dazu Fans in München: O-TON DIETMAR PRESSELSCHMIDT ("Also, Totalverbot. Das sind keine Fans mehr. Das sind halt Menschen die sind nur auf Krawall aus und die überlegen nicht. Das sind keine Fans für mich. Meine Meinung. Die gehören auch nicht mehr in ein Stadion rein.") O-TON ARNE BOYA ("Ich möchte es nicht so pauschalisieren, dass man jetzt einen ganzen Strang an Fanblock jetzt aussortiert und Bundesligastadionverbot erteilt. Das wäre erstmal nicht der richtige Weg. Ich würde erstmal die Kommunikation suchen, meiner Meinung nach.") O-TON LISA SCHOLTES ("Also, ich denke, dass in der Fankurve die Adressen von den Leuten nachweisbar sind und die würde ich dauerhaft eliminieren. Die kämen nicht mehr in das Stadion rein, weil das eigentlich keine Fans sind, es geht ja nicht mehr um das Spiel. Es geht nur noch um Rowdytum und um Beleidigungen und das ist eine Schweinerei.") O-TON PETRA PRESSELSCHMIDT ("Ich kann nur sagen, dass keine Krawalle überall sein dürfen und dass man das unterbinden muß bei allen Vereinen.") O-TON PETER KLEIST ("Die müßte man mal richtig zur Kasse bitten. Das gehört nicht auf den Sportplatz. Das hat ja nix mit dem Mann zu tun, denn der Mann macht ja viel für den Sport. Also, der greift niemanden an und beleidigt niemanden. Er wird beleidigt, weil er vielleicht Geld hat und das ist nicht richtig. Man müßte die Fans, die gehören nicht auf den Sportplatz, die gehören da nicht hin. Die haben dort nix zu suchen.") Die hier kritisierten Aktionen, die wiederholt zu Spielunterbrechungen führten, richten sich laut ihren Befürwortern gegen zweierlei: Gegen eine übermäßige Kommerzialisierung des Fußballs durch Großinvestoren und gegen Kollektivstrafen durch die Fußball-Verbände DFB und DFL.