STORY: Am Samstag steigt wieder einmal der Bundesliga-Klassiker FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Auch der Tabellenstand derzeit klassisch: Bayern erster, Dortmund zweiter. Die Bayern könnten am Wochenende schon frühzeitig alles klar machen und zum zehnten Mal hintereinander Deutscher Meister werden. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann spürt durchaus hohe Erwartungen: "Ich glaube, wenn ich die nicht holen würde mit der Mannschaft, dann wäre ich auch hier nicht mehr Trainer, glaube ich. Also aus beruflicher Perspektive natürlich auch Titel zu sammeln, das ist wichtig. Natürlich ein schöner Effekt der täglichen Arbeit. Trotzdem bin ich ein Ehrgeizling und versuche immer Dinge besser zu machen. Und auch mich trüben so ein bisschen die letzten zwei Wochen. Das sind jetzt nicht nur die Ergebnisse, viele Dinge drumherum, die mich beschäftigen. Und die meine Euphorie auch so ein bisschen runterdrücken. Das heißt nicht, dass ich mich nicht darauf freue. Und mich auch freue, wenn es soweit wäre, dass ich die Schale mal halten darf, das erste Mal in meinem Leben." Auf Dortmunder Seite will man alles tun, um das Rennen um die Meisterschaft weiter offen zu halten. BVB-Trainer Marco Rose: "Mit der Bilanz in München haben wir uns jetzt nicht auseinandergesetzt noch. Wir spielen in München 30. Spieltag. Die Bayern, das ist allen klar, können Meister werden. Bedeutet dementsprechend werden sie natürlich auch auftreten. Und wir wollen versuchen, das zu verhindern. Das ist die Aufgabe, das ist das Ziel.” Den Bayern würden Sieg oder Unentschieden reiche, um rechnerisch alles klarzumachen. Die Dortmunder haben Außenseiterchancen auf einen Meistertitel – rein rechnerisch sind noch genug Punkte vorhanden.

Mehr