An der Säbener Straße bereitet sich der Rekordmeister auf das Spitzenspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund vor. Nach der Freistellung von Niko Kovac am Sonntag kommt auf Interimstrainer Hansi Flick in der Liga gleich ein echtes Schwergewicht zu. "Dortmund spielt einen sehr schönen, gepflegten Fußball, sehr schnell in die Offensive, haben enorm viel Speed in ihren Reihen." Der Grund für Kovac Entlassung war unter anderem die 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt vergangenen Samstag. In der Liga rangieren die Bayern auf Platz vier - mit 16 Gegentoren in nur 10 Spielen. In der kurzen Zeit hat Flick vor allem in der Verteidigung den Hebel angesetzt. "Wenn du eine gute Defensive hast, ist es einfach auch für die Offensivausrichtung wesentlich besser. Man hat mehr Vertrauen in das eigene Team und deswegen ist es für mich so, dass die Defensive im Fokus steht. Weil die letzten Spiele haben wirklich auch gezeigt, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Das ist für mich im Moment aktuell das, was mich antreibt, auch die Mannschaft antreibt. Das ist ein absolutes Highlight in der Bundesliga. Jeder guckt auf dieses Spiel. Wir freuen uns alle drauf, ich spüre auch, dass die Mannschaft bereit ist. Und deswegen schauen wir da sehr, sehr positiv nach morgen." In der Defensive muss Flick auf den rotgesperrten Boateng sowie die langzeitverletzten Hernandez und Süle verzichten. In der Offensive kann der Weltmeistertrainer von 2014 aus den Vollen schöpfen.