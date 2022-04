STORY: FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann darf sich freuen: Denn pünktlich zum Champions League Viertelfinale kehrt Alphonso Davies zurück in den Kader. Mit ihm treffen die Bayern im Hinspiel zunächst auswärts auf Villarreal. Nagelsmann weiß um die Rolle der Münchner. O-Ton Julian Nagelsmann „Am Ende, wenn man den Worten des sehr erfolgreichen Unai Emery lauscht, hört man raus, dass es für ihn eher ein Zuckerl ist – diese Champions League – dass sie in der Liga total hinter den Erwartungen sind mit dem siebten Platz. Haben jetzt gegen Levante verloren. Dass sie in der Liga sich wieder qualifizieren müssen für das internationale Geschäft und nicht davon ausgehen, dass sie die Champions League gewinnen. Demnach können sie – glaube ich – relativ befreit auftreten und relativ befreit spielen und haben jetzt nicht diesen extremen Ergebnisdruck, den wir vielleicht mehr haben. Aber meine Spieler können sehr gut damit umgehen. Das ist jetzt auch nicht großartig dramatisch, dass wir der Favorit sind. Am Ende musst du der Rolle gerecht werden.“ Nach dem souveränen Weiterkommen im Achtelfinale gegen RB Salzburg, ist der Einzug in die nächste Runde quasi Pflicht. Lucas Hernandez zollt dem Gegner Respekt. O-Ton Lucas Hernandez „Sie haben ein gutes Mittelfeld und in der Offensive sind sie sehr stark. Wir wissen das. Wir werden sie also nicht unterschätzen. Trotzdem wollen wir – natürlich – beide Spiele gewinnen.“ Um 21 Uhr ist Anpfiff im spanischen Villarreal. Die Stimmung beim letzten Training in München war auf jeden Fall sichtlich gut.

