Auf dem Spielfeld während des Trainings suchte man ihn am Samstag noch vergebens. Der FC Bayern hatte am Freitag aber bestätigt: Er und der FC Barcelona haben grundsätzlich eine Einigung über einen Transfer von Philippe Coutinho nach München erzielt. "Ich bin sehr erfreut, dass jetzt nochmal eine Verstärkung kommt. Ich war schon ein bisschen erstaunt, dass zu wenig Personal eingekauft worden ist. Aber jetzt, mit dem Hochkaräter, könnte ich mir gute Ziele in der aktuellen Meisterschaft vorstellen und ich bin heiß auf den Neuzugang." "Wir haben ja mit Robben schon einen super Spieler aus Spanien geholt damals. Mit James hat es leider nicht so geklappt, also sind wir mal gespannt." "Man muss sagen, dass das ein Spieler mit absoluter internationaler Klasse ist, genau das was vielleicht auch gestern gefehlt hat, ähnlich wie andere Vereine auch solche Spieler haben." "Na wir wünschen uns den Titel in der Champions League, die anderen Titel kommen ja sowieso." Der brasilianische Nationalspieler soll zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zum deutschen Rekordmeister wechseln, schrieb der Verein auf seiner Internetseite. Anschließend gäbe es für den FC Bayern eine Kauf-Option. Coutinho wird in den nächsten Tagen in München erwartet, um abschließende Details zu klären und den Medizincheck zu absolvieren.