Bayernfans freuen sich auf das Spitzenspiel am Sonntag gegen RB Leipzig: O-TON PATRICK DÖHLEL ("Das 4:3 gegen Hoffenheim, das war super bis zur Achtzigsten, danach ein bisschen nachgelassen. Wahrscheinlich im Kopf schon ein bisschen runtergeschraubt, damit man fit ist, aber ich glaube, das Momentum spricht für Bayern und das könnte glaube ich was werden am Sonntag.") O-TON SWANTJE HAMMERSCHMIDT ("Na, wir sind ganz guter Dinge. Wir denken, die haben jetzt eine relativ gute Phase. Das ist in den letzten Spielen ja deutlich geworden, dass sie doch da anscheinend wieder anknüpfen können an den ganzen Erfolgen und von daher glauben wir schon, dass sie auch gegen Leipzig gewinnen können, zumal man ja auch gesehen hat, dass auch Leipzig seine Schwächen hat.") O-TON BERND WIRTZ ("Also, die letzten Spiele stimmen mich sehr optimistisch. Die zweite Halbzeit am Mittwoch weniger, aber ich denke mir mal, es wird nur einen Sieger geben - die Bayern.") O-TON FRANK WIRTZ ("Also, ich denke mir mal, es wird ein schiedlich-friedliches Unentschieden geben bei einem tollen Spiel. Also, das erwarte ich schon und ich denke, das wird es auch.") Anstoß beim Bundesliga-Duell Erster gegen Zweiter in München ist am Sonntag um 18 Uhr.