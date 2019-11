Nach dem 1:5 Auswärts-Debakel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt waren sich zahlreiche Fans am Sonntagmorgen sicher: Das war's mit Kovac. Die Bayern hatten sich am Vortag im Auswärtsspiel gegen die Eintracht eine empfindliche Niederlage eingefangen. Weite Teile der Partie hatte Kovacs Mannschaft dabei in Unterzahl bestreiten müssen, nachdem sich Jérôme Boateng in der 10. Minute eine Rote Karte eingefangen hatte. Angesichts des aktuell nur vierten Platzes in der Liga war Kritik an Kovac laut geworden. "Ich gehe davon aus, dass es das war. Es hat sich ja abgezeichnet. Manuel Neuer hat es ja auch gestern im Interview gesagt, dass das klar war, dass das passieren wird, dass das heute halt so gekommen ist. Ich gehe davon aus, dass das so nicht weitergehen kann." "Warten wir mal ab, was passiert, würde ich sagen. Einen Vorteil gibt es wahrscheinlich keinen, wenn der Trainer bleibt. Da ist ja Länderspielpause dann. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass der Trainer überlebt. Deswegen hat man ja wahrscheinlich den Flick schon mal so ein bisschen mitinstalliert. Dass man da einen Notnagel hat. Mal schauen, was passiert." "Denke, wird schwierig. Vielleicht, dass noch das nächste Champions-League-Spiel ihn noch mal retten wird - aber ich glaube, es wird eng für ihn. Schade, ich mag ihn. Er ist ein netter, sympathischer Kerl, verkauft sich gut. Aber die Resultate sprechen gegen ihn." "Man muss am Gesamtpaket arbeiten, glaube ich, Trainer, Mannschaft, Spielweise. Klar, da müssen alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. (FRAGE: ABER WAR ES DAS FÜR KOVAC?) Ich hoffe nicht, ich finde, wir sollten ihm noch eine Chance geben. Aber dann ein bisschen anziehen alles, und arbeiten, üben, üben, üben. Dass der Fan wieder zufrieden ist und die Ergebnisse stimmen." Noch am Samstag hatte der Verein mitgeteilt, dass das ursprünglich geplante öffentliche Training abgesagt werden müsse. Weite Teile des Geländes an der Säbener Strasse blieben leer, nur in einem abgehängten Bereich wurde trainiert.