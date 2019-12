Nach dem 3:1-Sieg gegen Tottenham in der Champions League am Mittwochabend, ließen es die Spieler von Bayern München beim Training am Donnerstag etwas ruhiger angehen. Und es scheint so, als ob auch sonst beim Deutschen Rekordmeister etwas mehr Ruhe einkehren würde. Den Einzug ins Achtelfinale haben die Bayern mit sechs Siegen in sechs Spielen souverän klar gemacht - das ist rekordverdächtig. In jedem Fall gibt das Selbstvertrauen für die Bundesliga. Vor dem nächsten Spiel gegen Werder Bremen sind die Bayern Fans optimistisch: "Ja, ich denke, wir haben schon noch ein paar gute Spieler auf der Bank und wenn sie den Schwung jetzt mitnehmen können aus dem Champions-League-Spiel, ich meine, die haben gestern ja ziemlich dominant auch gespielt. Von Tottenham kam nicht ganz soviel, wir konnten eigentlich ganz gut kombinieren und dann wird das gegen Bremen jetzt am Wochenende, denke ich, auch ganz gut werden und auch die nächsten Spiele sollten sie ganz gut gestalten können." "Also, bis Weihnachten sehe ich das so, dass wir alle Spiele einfahren, dass wir alle Punkte holen bis Weihnachten. Und Rückrunde sehe ich auch kein Problem. Letztes Jahr waren wir auch elf Punkte zurück und am Ende stehen wir wieder oben." "Also, ich hoffe, dass die das jetzt noch irgendwie umdrehen und bis zum Winter diese drei Spiele noch gewinnen, dass der Abstand in der Tabelle auf den ersten Tabellenplatz nicht so groß ist und dass es nächstes Jahr dann besser wird." "Es ist natürlich schwierig, weil dieses Mal die Konkurrenz wirklich wenig liegen lässt. Nimmt man mal Leipzig. Die spielen einen sehr guten Fußball. Nimmt man mal Gladbach, die holen auch ihre Punkte, auch wenn es mal knapp wird." In der Bundesliga war das Team von Hansi Flick zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Tabellenplatz 7 und sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach wird in München nicht gerne gesehen. Vor Weihnachten geht es für die Bayern nach dem Spiel gegen Werder Bremen noch gegen Freiburg und gegen Wolfsburg. Wenn diese drei Spiele gewonnen werden, steht einem besinnlichen Weihnachtsfest bei Bayern München nichts mehr im Wege.